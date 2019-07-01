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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Предприятия Москвы показали на "Армии 2019" свои последние достижения

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в КВЦ "Патриот"
Участники на Международном военно-техническом форуме Армия-2019 в КВЦ Патриот
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Промышленные предприятия Москвы, в частности резиденты ОЭЗ "Технополис", предприятия ОАК, центр им. М.В.Хруничева представили свою продукцию на пятой юбилейной международной военно-технической выставке "Армия-2019", сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП).

"Правительство Москвы создало все условия для развития в городе высокотехнологичных предприятий, в том числе работающих в оборонной отрасли. Государственная поддержка резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва" позволяет производителям экономить до 47% от объема обязательных платежей. Статус промышленного комплекса может снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%. Общий объём льгот, предоставляемых Москвой ее 48-ми промышленным комплексам, составляет более 1,5 миллиарда рублей в год. Все это позволяет предприятиям вкладывать сэкономленные средства в развитие новых современных военных технологий, которым нет равных в мире", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ДИПП, резидент ОЭЗ – компания "Анкад" – представила на выставке изделия в области электронной защиты информации, а компания "Радиокомп" – перспективные малогабаритные приемные и передающие модули различного применения, устройства формирования и обработки сигналов.
В свою очередь, промышленный комплекс Москвы - ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" – презентовал на выставке систему управления дискретным производством "Призма". Технология используется на предприятиях Госкорпорации "Росатом" для управления производственными процессами. "Призма" создаёт единое цифровое пространство на предприятии, объединяя производственный процесс с системами планирования и учета, что значительно увеличивает производительность и качество выпускаемой продукции.
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Еще один промкомплекс столицы – "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И.И.Торопова" - показал на "Армии - 2019" управляемые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", ракеты для зенитных сухопутных и морских комплексов, держатели для бомб и другое вооружение.
Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева представил макеты перспективных ракет-носителей "Ангара" и модернизированной ракеты-носителя "Протон", разгонные блоки "Бриз-М" и КВТК, а также ракетные двигатели различных модификаций, применяемые в составе ракет - носителей "Протон" и "Ангара".
Кроме того, свои новейшие разработки и возможности российских боевых самолетов продемонстрировала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) совместно со своим заказчиком - Министерством обороны.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыФорум "Армия-2019"Москва
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