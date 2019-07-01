Ущерб от паводка в Иркутской области предварительно подсчитают к 3 июля

ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Ущерб от последствий паводка в Иркутской области в четырех из шести пострадавших районах должны подсчитать к 3 июля, в среду предварительный отчет должны предоставить министру строительства, дорожного хозяйства региона Светлане Свиркиной, сообщает пресс-служба областного правительства.

В настоящее время в районы Иркутской области, попавшие в зону дождевых паводков, для оценки ущерба направлены оперативные рабочие группы, сообщает правительство. В их составе - представители министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, региональных служб государственного строительного надзора и жилищного надзора, ГАУИО "Ирэкспертиза".

"Пока специалисты направлены в четыре территории: Тулун, Нижнеудинский, Тайшетский и Чунский районы. Рабочие группы проведут предварительную оценку нанесенного стихией ущерба. Особое внимание домовладениям - сколько утрачено, какие подлежат восстановлению. Отдельно специалисты обследуют социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения. Предварительный отчет все четыре группы должны предоставить министру строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлане Свиркиной 3 июля 2019 года", - говорится в сообщении.