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РИА Новости

В Барселоне провели первую "перепись" крыс

Вчера, 12:45
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКрыса
Крыса
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 200 тысяч крыс живут в канализационной системе Барселоны, сообщило городское агентство общественного здравоохранения (ASPB), предупредившее о высокой опасности заражения от грызунов.
Как отмечает газета Vanguardia, "перепись" крыс, ставшая первой в Испании и одной из первых в крупных городах Европы, проводилась в рамках проекта BCNRats, призванного исследовать и оценить соответствующие риски для создания стратегии борьбы и контроля над популяцией этих животных.
Исследование проводилось с декабря 2016 по ноябрь 2017 года. Методология подсчета заключалась в следующем: более 900 километров канализационной сети были разбиты на 90-метровые участки, на каждом из которых были установлены 30 ловушек, проверявшиеся четыре ночи подряд.
В среднем в каждую ловушку попалось по 11,24 крысы, что, учитывая протяженность канализации, дает число в более чем 106 тысяч крыс. Но специалисты уточняют, что речь идет об отрезке канализационной системы, доступной для посещения людей – если же учитывать ее общую длину, популяция городских крыс превысит 200 тысяч особей. Эта оценка имеет минимальное значение, поскольку характеристики разных частей системы затрудняют подсчет.
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Согласно главе эпидемиологической службы ASPB Виктору Перачо, значительное увеличение поголовья крыс – на 24% по сравнению с предыдущим годом - произошло в столице Каталонии в 2014 году и объясняется "циклическим демографическим взрывом данного вида".
Исследование также подтвердило, что крысы, обитающие в канализации Барселоны, не являются резистентными к родентицидам (химическим ядам для уничтожения грызунов), как некоторые популяции в Европе, США и Канаде. В ближайшее время агентство планирует провести подсчет крыс, средой обитания которых является наземная часть города.
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