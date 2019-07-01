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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Российский посол прокомментировал позицию Сербской церкви по ситуации с УПЦ

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Сербский Ириней
Патриарх Сербский Ириней
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сербская православная церковь разделяет подход России по церковному вопросу на Украине и осуждает попытки расколоть православный мир, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"В Сербской православной церкви полностью разделяют наши подходы к ситуации, сложившейся вокруг положения церкви на Украине, решительно осуждают попытки расколоть православный мир", - заявил он.
Дипломат отметил, что Сербская и Русская церкви находятся в тесном общении.
Патриарх Сербский Ириней во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве
6 февраля, 08:00
Патриарх Ириней: "сербский" Афон — вместе с канонической церковью Украины
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается Украиной, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил, "новая церковь" разделилась. По его словам, это произошло из-за крайне редкого общения с Епифанием, который нарушил договоренности, достигнутые в рамках так называемого "объединительного собора" в декабре 2018 года. При этом Филарет считает, что Епифаний не является независимым предстоятелем. Он также заявил, что возглавляемая им неканоническая структура, на базе которой была создана "новая церковь" Украины, до сих пор существует. Сам Епифаний заявлял, что в "новой церкви" нет раскола.
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Религия и мировоззрениерелигия
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