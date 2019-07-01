Российский посол прокомментировал позицию Сербской церкви по ситуации с УПЦ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сербская православная церковь разделяет подход России по церковному вопросу на Украине и осуждает попытки расколоть православный мир, заявил Сербская православная церковь разделяет подход России по церковному вопросу на Украине и осуждает попытки расколоть православный мир, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"В Сербской православной церкви полностью разделяют наши подходы к ситуации, сложившейся вокруг положения церкви на Украине, решительно осуждают попытки расколоть православный мир", - заявил он.

Дипломат отметил, что Сербская и Русская церкви находятся в тесном общении.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается Украиной, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.