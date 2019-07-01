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РИА Новости
Культура

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачёва
Певица Алла Пугачёва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Аллу Пугачеву и ее мужа телеведущего Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования "Москва-Рига" на дорогом автомобиле класса "люкс". Приезд примадонны засняли поклонники и очевидцы, после чего разместили публикации в социальных сетях.
Кому-то поступок Аллы Пугачевой показался чересчур пафосным: "прям на перрон подогнали..законы не писаны", - писали пользователи в Инстаграме. Многие не обратили внимания на то, что певица прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали "счастливого пути".
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
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