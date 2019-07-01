Психологи и врачи Росгвардии помогают пострадавшим от паводка в Тулуне

ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Психологи и медики Росгвардии совместно со специалистами МЧС оказывают психологическую поддержку и медицинскую помощь жителям города Тулуна, где наблюдается наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

В результате дождевого паводка в Иркутской области в зоне подтопления оказались 83 населенных пункта в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.

По информации Росгвардии по Иркутской области, в Тулуне развернуто четыре пункта временного размещения граждан – в общеобразовательных и спортивных школах, детских садах, там размещаются около 400 человек, в том числе 90 детей.

"Психологи и врачи выезжают в пункты, реагируют на различные проявления агрессии и апатии, которые случаются у пострадавших, находящихся вне своего жилья. Это необходимо для предотвращения массовой паники. Медицинская служба Росгвардии оказывает помощь гражданам в пунктах временного размещения по обследованию и назначению жизненно важных лекарств и препаратов", - говорится в сообщении пресс-службы.