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РИА Новости

Психологи и врачи Росгвардии помогают пострадавшим от паводка в Тулуне

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЖилой дом в подтопленном районе Тулуна
Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Психологи и медики Росгвардии совместно со специалистами МЧС оказывают психологическую поддержку и медицинскую помощь жителям города Тулуна, где наблюдается наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства по региону.
В результате дождевого паводка в Иркутской области в зоне подтопления оказались 83 населенных пункта в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.
По информации Росгвардии по Иркутской области, в Тулуне развернуто четыре пункта временного размещения граждан – в общеобразовательных и спортивных школах, детских садах, там размещаются около 400 человек, в том числе 90 детей.
"Психологи и врачи выезжают в пункты, реагируют на различные проявления агрессии и апатии, которые случаются у пострадавших, находящихся вне своего жилья. Это необходимо для предотвращения массовой паники. Медицинская служба Росгвардии оказывает помощь гражданам в пунктах временного размещения по обследованию и назначению жизненно важных лекарств и препаратов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Психологи Росгвардии и МЧС планируют работать на месте до полной ликвидации чрезвычайной ситуации. Работая с людьми, они используют метод активного слушания и снимают острые стрессовые реакции. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии призывают местное население поддерживать друг друга и предостерегают от употребления алкоголя.
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