Рекордное число выпускников Кубани приняли участие в губернаторском балу

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"Какое дело вы бы не выбрали, всегда держите высокую планку. В любой ситуации оставайтесь верны себе, любите свой край. Будьте успешными и просто счастливыми. И никогда не предавайте свою мечту", — напутствовал губернатор.