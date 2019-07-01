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РИА Новости
Краснодарский край

Рекордное число выпускников Кубани приняли участие в губернаторском балу

Вчера, 12:43
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© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Самый многочисленный в истории губернаторский бал прошел в Краснодаре, в нем приняли участие 2,5 тысячи лучших выпускников региона.

Губернаторский бал в Краснодаре
1 из 10

Самый многочисленный в истории губернаторский бал прошел в Краснодаре, в нем приняли участие 2,5 тысячи лучших выпускников региона.

© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Каждый третий участник — отличник учебы, каждый девятый — сдал ЕГЭ на 100 баллов.

Губернаторский бал в Краснодаре
2 из 10

Каждый третий участник — отличник учебы, каждый девятый — сдал ЕГЭ на 100 баллов.

© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Участие в торжестве также приняли депутаты Законодательного собрания региона, главы городов и районов, учителя и родители выпускников.

Губернаторский бал Краснодар
3 из 10

Участие в торжестве также приняли депутаты Законодательного собрания региона, главы городов и районов, учителя и родители выпускников.

© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Торжество началось с шествия выпускников по главной улице Краснодара под бой барабанщиков из казачьих кадетских корпусов.

Губернаторский бал Краснодар
4 из 10

Торжество началось с шествия выпускников по главной улице Краснодара под бой барабанщиков из казачьих кадетских корпусов.

© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Основная часть праздника развернулась на исторической площади у здания краевого парламента.

Губернаторский бал в Краснодаре
5 из 10

Основная часть праздника развернулась на исторической площади у здания краевого парламента.

© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Участников бала поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что впереди у выпускников — покорение новых вершин. Краснодарский край ждет от вчерашних школьников достижений в науке, образовании, медицине и промышленности.

Губернаторский бал в Краснодаре
6 из 10

Участников бала поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что впереди у выпускников — покорение новых вершин. Краснодарский край ждет от вчерашних школьников достижений в науке, образовании, медицине и промышленности.

© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

"Какое дело вы бы не выбрали, всегда держите высокую планку. В любой ситуации оставайтесь верны себе, любите свой край. Будьте успешными и просто счастливыми. И никогда не предавайте свою мечту", — напутствовал губернатор.

Губернаторский бал в Краснодаре
7 из 10

"Какое дело вы бы не выбрали, всегда держите высокую планку. В любой ситуации оставайтесь верны себе, любите свой край. Будьте успешными и просто счастливыми. И никогда не предавайте свою мечту", — напутствовал губернатор.

© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Тысячи девушек, вдохновленные образом Наташи Ростовой, и их галантные кавалеры синхронно исполнили вальс, полонез, джайв, хастл, казачий пляс, провели танцевальные флешмобы со зрителями.

Губернаторский бал в Краснодаре
8 из 10

Тысячи девушек, вдохновленные образом Наташи Ростовой, и их галантные кавалеры синхронно исполнили вальс, полонез, джайв, хастл, казачий пляс, провели танцевальные флешмобы со зрителями.

© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Организаторы праздника подали заявку в Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" — для установления рекорда в категории массового синхронного исполнения участниками бала танцев и песен.

Губернаторский бал в Краснодаре
9 из 10

Организаторы праздника подали заявку в Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" — для установления рекорда в категории массового синхронного исполнения участниками бала танцев и песен.

© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Для выпускников выступили звезды российской эстрады, были организованы фотосессии в красочных зонах, кубанские кондитеры подготовили сладкое угощение. Губернаторский бал завершился дискотекой и фейерверком.

Губернаторский бал в Краснодаре
10 из 10

Для выпускников выступили звезды российской эстрады, были организованы фотосессии в красочных зонах, кубанские кондитеры подготовили сладкое угощение. Губернаторский бал завершился дискотекой и фейерверком.

© Фото : Иван Семенец/ предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
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