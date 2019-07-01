Рекордное число выпускников Кубани приняли участие в губернаторском балу

Самый многочисленный в истории губернаторский бал прошел в Краснодаре, в нем приняли участие 2,5 тысячи лучших выпускников региона.
Самый многочисленный в истории губернаторский бал прошел в Краснодаре, в нем приняли участие 2,5 тысячи лучших выпускников региона.
Каждый третий участник — отличник учебы, каждый девятый — сдал ЕГЭ на 100 баллов.
Каждый третий участник — отличник учебы, каждый девятый — сдал ЕГЭ на 100 баллов.
Участие в торжестве также приняли депутаты Законодательного собрания региона, главы городов и районов, учителя и родители выпускников.
Участие в торжестве также приняли депутаты Законодательного собрания региона, главы городов и районов, учителя и родители выпускников.
Торжество началось с шествия выпускников по главной улице Краснодара под бой барабанщиков из казачьих кадетских корпусов.
Торжество началось с шествия выпускников по главной улице Краснодара под бой барабанщиков из казачьих кадетских корпусов.
Основная часть праздника развернулась на исторической площади у здания краевого парламента.
Основная часть праздника развернулась на исторической площади у здания краевого парламента.
Участников бала поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что впереди у выпускников — покорение новых вершин. Краснодарский край ждет от вчерашних школьников достижений в науке, образовании, медицине и промышленности.
Участников бала поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что впереди у выпускников — покорение новых вершин. Краснодарский край ждет от вчерашних школьников достижений в науке, образовании, медицине и промышленности.
"Какое дело вы бы не выбрали, всегда держите высокую планку. В любой ситуации оставайтесь верны себе, любите свой край. Будьте успешными и просто счастливыми. И никогда не предавайте свою мечту", — напутствовал губернатор.
"Какое дело вы бы не выбрали, всегда держите высокую планку. В любой ситуации оставайтесь верны себе, любите свой край. Будьте успешными и просто счастливыми. И никогда не предавайте свою мечту", — напутствовал губернатор.
Тысячи девушек, вдохновленные образом Наташи Ростовой, и их галантные кавалеры синхронно исполнили вальс, полонез, джайв, хастл, казачий пляс, провели танцевальные флешмобы со зрителями.
Тысячи девушек, вдохновленные образом Наташи Ростовой, и их галантные кавалеры синхронно исполнили вальс, полонез, джайв, хастл, казачий пляс, провели танцевальные флешмобы со зрителями.
Организаторы праздника подали заявку в Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" — для установления рекорда в категории массового синхронного исполнения участниками бала танцев и песен.
Организаторы праздника подали заявку в Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" — для установления рекорда в категории массового синхронного исполнения участниками бала танцев и песен.
Для выпускников выступили звезды российской эстрады, были организованы фотосессии в красочных зонах, кубанские кондитеры подготовили сладкое угощение. Губернаторский бал завершился дискотекой и фейерверком.
Для выпускников выступили звезды российской эстрады, были организованы фотосессии в красочных зонах, кубанские кондитеры подготовили сладкое угощение. Губернаторский бал завершился дискотекой и фейерверком.