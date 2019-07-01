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РИА Новости

Большинство россиян считает, что цифровое ТВ меняет жизнь к лучшему

Вчера, 12:33
187
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство жителей России считает, что переход на цифровое телевидение оказывает положительное влияние на жизнь, следует из исследования компании Mediascope.
"В зависимости от региона, от 80% до 90% жителей считают, что переход на "цифру" оказывает положительное влияние на жизнь. Среди плюсов цифрового эфирного телевидения жители России называют более высокое качество картинки и звука, а также увеличение количества доступных каналов. Чаще других положительные изменения после 3-го этапа перехода на "цифру" отмечали жители Чукотского АО, Республики Тыва, Тамбовской области", - говорится по итогам исследования.
Переход на цифровое телевидение в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.

Инженер в аппаратной радиотелевизионного передающего центра в Рязани
1 из 14

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.

Инженеры радиотелевизионного передающего центра Чеченской республики в Гудермесе
2 из 14

В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.

Инженер настраивает приставку цифрового телевидения в одном из жилых домов в Гудермесе
3 из 14

В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.

Инженеры настраивают оборудование телевизионной вышки на территории Рязанского областного радиотелевизионного передающего центра
4 из 14

В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.

Волонтер помогает подключить приставку для цифрового эфирного телевидения жительнице города Гаврилов Ям
5 из 14

Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.

Инженер в аппаратной Тульского областного радиотелевизионного передающего центра
6 из 14

В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

Переход на "цифру" займет полгода.

Оператор отделения почтовой связи в городе Гаврилов Ям упаковывает купленную жительницей города приставку для цифрового эфирного телевидения
7 из 14

Переход на "цифру" займет полгода.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.

Инженеры в аппаратной Тульского областного радиотелевизионного передающего центра
8 из 14

Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.

Аппаратная Тульского областного радиотелевизионного передающего центра
9 из 14

Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.

Антенны Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра
10 из 14

Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

Работник Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра в зале аналогового вещания
11 из 14

Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкУстройство захвата цифрового сигнала и антенна.
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна
12 из 14
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна.
© РИА Новости / Артём Коренюк
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.

Телевизионная вышка Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра
13 из 14

Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

Волонтер помогает жительнице города Пенза подключить устройство захвата цифрового сигнала для ТВ приемника
14 из 14

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
1 из 14

Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня перешли на цифровое вещание 11 февраля.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 14

В Тверской области, которая стала пилотным регионом перехода на "цифру", аналоговый сигнал отключили еще в декабре.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
3 из 14

В целом переход произошел спокойно, оценили в Минкомсвязи.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
4 из 14

В федеральный колл-центр в понедельник поступило 50 тысяч звонков. В основном люди хотели получить техническую консультацию или вызвать волонтеров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Волонтеры помогают настроить цифровые телевизионные приставки и освоиться с новой техникой.

© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
6 из 14

В Тульской области, например, волонтеры с октября навещали жителей отдаленных районов и рассказывали, как работает цифровое телевидение.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
7 из 14

Переход на "цифру" займет полгода.

© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Отключать аналоговый сигнал будут по мере готовности регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
9 из 14

Во вторую волну — 15 апреля — на цифровое вещание перейдут еще 20 регионов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
10 из 14

Третьего июня аналоговый сигнал отключат в остальных 57 регионах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
11 из 14

Когда сеть цифрового вещания будет полностью запущена, россияне получат бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
12 из 14
Устройство захвата цифрового сигнала и антенна.
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
13 из 14

Специалисты называют переход на "цифру" не мене значимым событием, чем в свое время появление цветного телевидения.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
14 из 14

Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.

© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Согласно полученным данным, для подавляющего большинства населения регионов, входивших в третий этап цифровизации, процесс отключения аналогового вещания прошел безболезненно. От 90% до 95% жителей, в зависимости от субъекта, заранее знали о переходе на "цифру" и имели возможность подготовиться, что свидетельствует о высокой эффективности информационной кампании.
В исследовании участвовали люди в возрасте 18 лет и старше, постоянно проживающие в субъектах РФ третьей волны отключения аналогового эфирного сигнала, имеющие в домохозяйствах хотя бы один исправный телевизор.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года и происходит поэтапно. Третья волна отключения аналогового эфирного телесигнала стартовала 3 июня. По ее итогам почти 60 миллионов жителей из 36 регионов России окончательно перешли на "цифру" и бесплатно принимают 20 обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала. Еще 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября.
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