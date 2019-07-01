Большинство россиян считает, что цифровое ТВ меняет жизнь к лучшему

Переход с аналогового на цифровое телевещание

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство жителей России считает, что переход на цифровое телевидение оказывает положительное влияние на жизнь, следует из исследования компании Mediascope.

"В зависимости от региона, от 80% до 90% жителей считают, что переход на "цифру" оказывает положительное влияние на жизнь. Среди плюсов цифрового эфирного телевидения жители России называют более высокое качество картинки и звука, а также увеличение количества доступных каналов. Чаще других положительные изменения после 3-го этапа перехода на "цифру" отмечали жители Чукотского АО, Республики Тыва, Тамбовской области", - говорится по итогам исследования.

Согласно полученным данным, для подавляющего большинства населения регионов, входивших в третий этап цифровизации, процесс отключения аналогового вещания прошел безболезненно. От 90% до 95% жителей, в зависимости от субъекта, заранее знали о переходе на "цифру" и имели возможность подготовиться, что свидетельствует о высокой эффективности информационной кампании.

В исследовании участвовали люди в возрасте 18 лет и старше, постоянно проживающие в субъектах РФ третьей волны отключения аналогового эфирного сигнала, имеющие в домохозяйствах хотя бы один исправный телевизор.

В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года и происходит поэтапно. Третья волна отключения аналогового эфирного телесигнала стартовала 3 июня. По ее итогам почти 60 миллионов жителей из 36 регионов России окончательно перешли на "цифру" и бесплатно принимают 20 обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала. Еще 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября.