Комитет Рады рекомендовал приостановить участие делегации в ПАСЕ

— отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами на Украине; отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами на Украине;

— отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре, а также провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран — членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию; отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре, а также провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран — членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию;

— не принимать кандидатуру нового главы офиса Совета Европы на Украине до проведения консультаций с новоизбранным генеральным секретарем организации; не принимать кандидатуру нового главы офиса Совета Европы на Украине до проведения консультаций с новоизбранным генеральным секретарем организации;

— обратиться к странам — членам Совета Европы с просьбой не принимать полномочия делегатов от России, находящихся под санкциями ЕС; обратиться к странам — членам Совета Европы с просьбой не принимать полномочия делегатов от России, находящихся под санкциями ЕС;