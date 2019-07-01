Комитет Рады рекомендовал приостановить участие делегации в ПАСЕ

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной раде приостановить работу национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщил на своей странице на Facebook депутат Владимир Арьев.
Помимо этого, прозвучал призыв:
—отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами на Украине;
—отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре, а также провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран — членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию;
—не принимать кандидатуру нового главы офиса Совета Европы на Украине до проведения консультаций с новоизбранным генеральным секретарем организации;
—обратиться к странам — членам Совета Европы с просьбой не принимать полномочия делегатов от России, находящихся под санкциями ЕС;
—обратиться к членам организации "по дальнейшему соблюдению ценностей Совета Европы".
На прошлой неделе ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия россиян в организации. После этого Арьев как глава украинской делегации заявил, что представители Киева покидают сессию.