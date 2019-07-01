Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T13:31Z
https://ria.ru/20190701/1556079703.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155593/28/1555932884_118:453:2954:2048_1036x0_80_0_0_e7098a85fa39cfe485da63b6dcac3cb3.jpg
РИА Новости

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие делегации в ПАСЕ

Вчера, 12:26
8319
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной раде приостановить работу национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщил на своей странице на Facebook депутат Владимир Арьев.
Помимо этого, прозвучал призыв:
отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами на Украине;
отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре, а также провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран — членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию;
не принимать кандидатуру нового главы офиса Совета Европы на Украине до проведения консультаций с новоизбранным генеральным секретарем организации;
обратиться к странам — членам Совета Европы с просьбой не принимать полномочия делегатов от России, находящихся под санкциями ЕС;
обратиться к членам организации "по дальнейшему соблюдению ценностей Совета Европы".
На прошлой неделе ПАСЕ в полном объеме подтвердила полномочия россиян в организации. После этого Арьев как глава украинской делегации заявил, что представители Киева покидают сессию.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
392841247
Обсудить 21
Владимир АрьевВерховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Решили ,,обгадиться" , так ещё и компанию ищут. Но ведь кроме мух и националистов , компанию вряд-ли кто составит.
1 июля, 13:09
Александр Несен
4260000
Правильно, и пусть канают, редиски!)))
1 июля, 12:29
ВВВасилий Васильев
31110000
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
РИА
Новости
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск приостановил саммит Евросоюза
Лента
новостей
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале Усадьба JAZZ в музее-усадьбе Коломенское. 22 июня 2019
В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
В Чечне на посту убили полицейского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
Лента новостейМолния