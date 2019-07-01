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РИА Новости

В Словакии рады, что Россия снова может полноценно участвовать в СЕ

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава Национального совета Словакии Андрей Данко
Глава Национального совета Словакии Андрей Данко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Глава Национального совета Словакии Андрей Данко. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Словакия рада, что Россия снова может полноценно участвовать в мероприятиях Совета Европы, заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко.
"Я рад, что и европейские депутаты поняли, что без диалога с Российской Федерацией невозможно решить серьезные темы современности. Меня обрадовало то, что Российская Федерация, и я поздравляю ее с этим, она повторно может принимать полноценное участие в работе Совета Европы", - сказал Данко на открытии международного форума "Развитие парламентаризма".
Вчера, 11:46
"КомпАс". Политолог рассказал, какие вопросы Россия будет поднимать в ПАСЕУ России и Европы есть много острых вопросов для обсуждения, в том числе и в рамках ПАСЕ, отметил в эфире радио Sputnik политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Один из них – это газ.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
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Андрей ДанкоПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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