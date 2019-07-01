В Словакии рады, что Россия снова может полноценно участвовать в СЕ

"Я рад, что и европейские депутаты поняли, что без диалога с Российской Федерацией невозможно решить серьезные темы современности. Меня обрадовало то, что Российская Федерация, и я поздравляю ее с этим, она повторно может принимать полноценное участие в работе Совета Европы", - сказал Данко на открытии международного форума "Развитие парламентаризма".

У России и Европы есть много острых вопросов для обсуждения, в том числе и в рамках ПАСЕ, отметил в эфире радио Sputnik политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Один из них – это газ.

"КомпАс". Политолог рассказал, какие вопросы Россия будет поднимать в ПАСЕ У России и Европы есть много острых вопросов для обсуждения, в том числе и в рамках ПАСЕ, отметил в эфире радио Sputnik политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин. Один из них – это газ.

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.