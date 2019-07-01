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РИА Новости

Лавров пригласил лидеров стран на конференцию по межэтническому диалогу

Вчера, 12:21
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с руководителями российских региональных некоммерческих организаций
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Участие глав государств, правительств, руководителей законодательных органов, лидеров мировых конфессий ожидается во Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, который проведет Межпарламентский союз совместно с ООН в 2022 году в России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня на повестке дня подготовка к проведению в нашей стране Межпарламентским союзом совместно с ООН в мае 2022 года Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу с участием глав государств, правительств, руководителей законодательных органов, лидеров мировых конфессий. Россия сделает все необходимое для ее организации на должном уровне. Рассчитываем на поддержку и участие всех стран в работе конференции, на плодотворное взаимодействие между ООН и Межпарламентским союзом в интересах выработки значимых для всего человечества решений", - заявил Лавров, выступая перед участниками второго Международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве.
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