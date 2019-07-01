В Госдуме поддержали идею запрета частных камер фиксации ПДД

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Идея запрета частных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД поддерживается большинством автолюбителей, так как приоритет частника - заработать на нарушителях деньги, а приоритет государства - снизить уровень аварийности на опасных участках, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия").
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий частные системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Проект закона предлагает передать правительству РФ право определять требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения, а также места их установки.
"Идея необходимости сосредоточить функцию видеофиксации нарушений ПДД в руках государства поддерживается большинством автолюбителей. Все-таки приоритет частника - заработать на нарушителях деньги, а приоритет государства - снизить уровень аварийности на опасных участках. Лично я только поддерживаю запрет частникам работать в этой сфере. Они дискредитировали себя различными манипуляциями, которые предпринимаются с камерами, чтобы заставить автомобилистов платить даже там, где нарушений нет. Например, распространена практика изменения угла наклона камер и многое другое", - сказал Ионин РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что частному бизнесу, по его мнению, не место в вопросах обеспечения безопасности.
"Это касается не только камер, но и платных парковок, и штрафстоянок. Все это из сферы автомобильной инфраструктуры, к сожалению, превращается в "дойную корову" для прибившихся к этой теме фирм", - сказал парламентарий.
Отвечая на вопрос, о том, когда Госдума может начать работу над этим законопроектом, депутат сказал, что в весеннюю сессию рассмотрения законопроекта уже точно не начнётся.
Ранее депутаты "Единой России" Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Вячеслав Лысаков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий, что для пользователей платных парковок не взимается плата за первые 10 минут, а также регулирующий порядок установки и использования средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. При этом, согласно проекту закона, решения об установке и использовании спецсредств фиксации должны принимать уполномоченные в области организации дорожного движения органы, а также власти субъектов РФ и местного самоуправления.