В Госдуме поддержали идею запрета частных камер фиксации ПДД

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Идея запрета частных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД поддерживается большинством автолюбителей, так как приоритет частника - заработать на нарушителях деньги, а приоритет государства - снизить уровень аварийности на опасных участках, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия").

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий частные системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Проект закона предлагает передать правительству РФ право определять требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения, а также места их установки.

"Идея необходимости сосредоточить функцию видеофиксации нарушений ПДД в руках государства поддерживается большинством автолюбителей. Все-таки приоритет частника - заработать на нарушителях деньги, а приоритет государства - снизить уровень аварийности на опасных участках. Лично я только поддерживаю запрет частникам работать в этой сфере. Они дискредитировали себя различными манипуляциями, которые предпринимаются с камерами, чтобы заставить автомобилистов платить даже там, где нарушений нет. Например, распространена практика изменения угла наклона камер и многое другое", - сказал Ионин РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что частному бизнесу, по его мнению, не место в вопросах обеспечения безопасности.

"Это касается не только камер, но и платных парковок, и штрафстоянок. Все это из сферы автомобильной инфраструктуры, к сожалению, превращается в "дойную корову" для прибившихся к этой теме фирм", - сказал парламентарий.

Отвечая на вопрос, о том, когда Госдума может начать работу над этим законопроектом, депутат сказал, что в весеннюю сессию рассмотрения законопроекта уже точно не начнётся.