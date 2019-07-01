Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T12:21Z
https://ria.ru/20190701/1556079273.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Госдуме поддержали идею запрета частных камер фиксации ПДД

Вчера, 12:17
1869
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Идея запрета частных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД поддерживается большинством автолюбителей, так как приоритет частника - заработать на нарушителях деньги, а приоритет государства - снизить уровень аварийности на опасных участках, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия").
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий частные системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Проект закона предлагает передать правительству РФ право определять требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения, а также места их установки.
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
27 июня, 14:28
Минтранс Подмосковья опубликовал список комплексов фиксации нарушений ПДД
"Идея необходимости сосредоточить функцию видеофиксации нарушений ПДД в руках государства поддерживается большинством автолюбителей. Все-таки приоритет частника - заработать на нарушителях деньги, а приоритет государства - снизить уровень аварийности на опасных участках. Лично я только поддерживаю запрет частникам работать в этой сфере. Они дискредитировали себя различными манипуляциями, которые предпринимаются с камерами, чтобы заставить автомобилистов платить даже там, где нарушений нет. Например, распространена практика изменения угла наклона камер и многое другое", - сказал Ионин РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что частному бизнесу, по его мнению, не место в вопросах обеспечения безопасности.
"Это касается не только камер, но и платных парковок, и штрафстоянок. Все это из сферы автомобильной инфраструктуры, к сожалению, превращается в "дойную корову" для прибившихся к этой теме фирм", - сказал парламентарий.
Отвечая на вопрос, о том, когда Госдума может начать работу над этим законопроектом, депутат сказал, что в весеннюю сессию рассмотрения законопроекта уже точно не начнётся.
Ранее депутаты "Единой России" Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Вячеслав Лысаков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий, что для пользователей платных парковок не взимается плата за первые 10 минут, а также регулирующий порядок установки и использования средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. При этом, согласно проекту закона, решения об установке и использовании спецсредств фиксации должны принимать уполномоченные в области организации дорожного движения органы, а также власти субъектов РФ и местного самоуправления.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
26 июня, 18:48
ОНФ соберет информацию об установках скрытых камер фиксации нарушений ПДД
4800005
Обсудить 3
Виталий ЕфимовЕвгений МосквичевВячеслав ЛысаковЛДПРГосдума РФМоскваОбщество
Рекомендуем
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие делегации в ПАСЕ
РИА
Новости
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Песков прокомментировал призыв Зеленского освободить моряков
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва готова обсуждать освобождение моряков, несмотря на ноту Климкина
Средства противовоздушной обороны Сирии
В Кремле прокомментировали воздушную атаку на окрестности Дамаска
Лента
новостей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения о назначении Евкурова замглавы Минобороны
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Партия солиста "Океана Эльзы" обошла в рейтинге партию Порошенко
Нашивки на военную форму для призывников
Американские эксперты предрекли России проблемы с набором призывников
Так художник представил себе сливающиеся черные дыры и вырабатываемые ими гравитационные волны
Астрономы открыли первый гравитационный всплеск после месяца "молчания"
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле оценили перспективы встречи Путина с Зеленским
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск приостановил саммит Евросоюза
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Джабаров назвал выражение лица Мэй на встрече с Путиным "изюминкой" G20
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
На Украине раскрыли схему хищений на госпредприятии "Антонов"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
Лента новостейМолния