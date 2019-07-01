В подмосковном Домодедово открылся специализированный медцентр

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Специализированный медицинский центр, в котором проводится лечение пациентов с гангренами, трофическими язвами, открылся на базе Домодедовской центральной городской больницы в Московской области, говорится пресс-релизе регионального министерства здравоохранения.

"В Центре проводится лечение пациентов с гангренами, трофическими нарушениями нижних конечностей на фоне сосудистых заболеваний, с синдромом диабетической стопы, варикозными расширениями вен, осложненными язвой и другими заболеваниями. Используемые врачами методики позволяют избежать ампутации и сохранить пациентам двигательную активность", - цитирует пресс-служба главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова.