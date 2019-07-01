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РИА Новости

В местах сбора подписей за кандидатов в МГД усилили меры безопасности

Вчера, 12:17
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Меры для обеспечения безопасности пикетов по сбору подписей за кандидатов в Мосгордуму усилены, сообщили в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии (МГИК).
Ранее кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева заявила, что на ее двух помощниц напал неизвестный мужчина с ножом.
"Предприняты серьезные меры по обеспечению безопасности пикетов по сбору подписей и других видов уличной активности кандидатов и их сторонников. Полиция Москвы тесно сотрудничает с Общественным штабом по контролю и наблюдению за выборами", - приводит пресс-служба слова председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Отмечается, что по запросу кандидатов правоохранительные органы организовывают стационарные посты по охране правопорядка в местах сбора подписей. По словам Горбунова, полицейские оперативно реагируют на все заявления о правонарушениях.
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Горбунов добавил, что публичные мероприятия - митинги, пикеты, информационные встречи, - связанные с выборами в Мосгордуму, согласуются без ограничений.
"Публичные мероприятия, связанные с выборами в Мосгордуму, согласуются без ограничений – митинги, пикеты, информационные встречи", - цитирует пресс-служба Горбунова. Он сообщил, что избирательная кампания идет с использованием нестандартных форм агитации. Например, в столице функционируют различные центры, где проходит сбор подписей за выдвижение нескольких кандидатов.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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