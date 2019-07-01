Лавров надеется, что ситуация с лишением полномочий нигде не повторится

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия считает недопустимым создание препятствия для работы парламентских делегаций на международных площадках, надеется, что ситуация с лишением российских парламентариев полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы "никогда и нигде не повторится", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В качестве представителей законодательной власти повышенное внимание вы планируете уделить правовым аспектам международного сотрудничества. Это особенно востребовано в ситуации, когда отдельные страны-члены ООН в обход Совета безопасности вводят односторонние нелегитимные санкции, включая, как здесь уже говорилось, дискриминационные ограничения в отношении парламентариев", -заявил Лавров на открытии международного форума "Развитие парламентаризма".

По его словам, "использование политически мотивированных рестрикций, тем более создание препятствий на пути полноценного участия парламентской делегации в работе многосторонних объединений", Россия считает недопустимым.

"Хотелось бы надеяться, что ситуация, аналогичная той, которая была спровоцирована русофобским меньшинством Парламентской ассамблеи Совета Европы, больше никогда и нигде не повторится. И я убежден, что в ваших силах сделать так, чтобы этого не повторилось", - добавил министр.