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РИА Новости

Лавров надеется, что ситуация с лишением полномочий нигде не повторится

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия считает недопустимым создание препятствия для работы парламентских делегаций на международных площадках, надеется, что ситуация с лишением российских парламентариев полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы "никогда и нигде не повторится", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В качестве представителей законодательной власти повышенное внимание вы планируете уделить правовым аспектам международного сотрудничества. Это особенно востребовано в ситуации, когда отдельные страны-члены ООН в обход Совета безопасности вводят односторонние нелегитимные санкции, включая, как здесь уже говорилось, дискриминационные ограничения в отношении парламентариев", -заявил Лавров на открытии международного форума "Развитие парламентаризма".
По его словам, "использование политически мотивированных рестрикций, тем более создание препятствий на пути полноценного участия парламентской делегации в работе многосторонних объединений", Россия считает недопустимым.
"Хотелось бы надеяться, что ситуация, аналогичная той, которая была спровоцирована русофобским меньшинством Парламентской ассамблеи Совета Европы, больше никогда и нигде не повторится. И я убежден, что в ваших силах сделать так, чтобы этого не повторилось", - добавил министр.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
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