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РИА Новости

"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta

Вчера, 12:03
46043
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Vesta SW Cross
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО
Перейти в фотобанк
Автомобиль Lada Vesta SW Cross. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 1 июля поднял цены почти на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Подорожали все Vesta и Granta, кроме версий Cross, на пять тысяч рублей", — уточнил собеседник агентства.

Cross — модификации для движения по пересеченной местности, такие автомобили имеют увеличенный дорожный просвет, пластиковый обвес кузова и некоторые другие опции.
Теперь Lada Vesta седан в базовой комплектации обойдется в 599,9 тысячи, универсал — в 681,9 тысячи, а базовая Lada Granta — в 439,9 тысячи рублей, следует из прайс-листов.
Последний раз повышение цен на весь модельный ряд произошло в начале года. Тогда оно составило в среднем 2,5-3% и было вызвано увеличением НДС на два процентных пункта.
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АвтоВАЗРоссияЭкономика
Популярные комментарии
эти машины изначально столько не стоят. Я в 2008 году за 700 тысяч две! машины с Японии покупал новые в полной комплектации, одна до сих пор у меня, сто тысяч прошла уже.
1 июля, 12:42
Просто Человек
11000011
Заботливый отечественный автопром. Государство ему выдает денег, а он (автопром) снова и снова поднимает цены. Это любовь к своему потребителю. Не иначе.
1 июля, 12:49
MrFiller
1111002
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