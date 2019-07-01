Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости . Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов написал рапорт об отставке, сообщил РИА Новости информированный источник.

По словам собеседника агентства, покинет ведомство и замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко.

В связи с достижением предельного возраста в отставку уйдет также начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы ведомства Леонид Веденов.