Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов написал рапорт об отставке, сообщил РИА Новости информированный источник.
По словам собеседника агентства, покинет ведомство и замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко.
В связи с достижением предельного возраста в отставку уйдет также начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы ведомства Леонид Веденов.
Ранее был освобожден от должности статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин.