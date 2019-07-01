"Мстителям" не удалось обогнать "Аватар" после переиздания

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Переиздание блокбастера студии Marvel "Мстители 4: Финал" заработали за прошедшие выходные в мировом прокате 7,8 миллионов долларов. Этого оказалось недостаточно, чтобы превзойти мировые сборы фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", Переиздание блокбастера студии Marvel "Мстители 4: Финал" заработали за прошедшие выходные в мировом прокате 7,8 миллионов долларов. Этого оказалось недостаточно, чтобы превзойти мировые сборы фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", сообщает cnet.com.

В пятницу, 28 июня в кинотеатрах повторно выпустили фильм "Мстители 4: Финал", соблазнив поклонников тем, что в картину включили неизданные кадры, связанные с Человеком-пауком.

Однако после премьеры многие кинокритики и зрители сошлись во мнении, что продюсеры Marvel Srudios попросту хотели, чтобы четвертая часть "Мстителей" стала самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. Но у них это не получилось.