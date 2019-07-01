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РИА Новости
Культура

"Мстителям" не удалось обогнать "Аватар" после переиздания

Вчера, 12:02
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© Marvel Studios Inc. (2012) Кадр из фильма "Мстители"
Кадр из фильма Мстители
© Marvel Studios Inc. (2012)
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Переиздание блокбастера студии Marvel "Мстители 4: Финал" заработали за прошедшие выходные в мировом прокате 7,8 миллионов долларов. Этого оказалось недостаточно, чтобы превзойти мировые сборы фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", сообщает cnet.com.
В пятницу, 28 июня в кинотеатрах повторно выпустили фильм "Мстители 4: Финал", соблазнив поклонников тем, что в картину включили неизданные кадры, связанные с Человеком-пауком.
Однако после премьеры многие кинокритики и зрители сошлись во мнении, что продюсеры Marvel Srudios попросту хотели, чтобы четвертая часть "Мстителей" стала самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. Но у них это не получилось.
"Мстители" не добрали 27 миллионов долларов, заработав в общей сложности 2,761 миллиарда долларов, для того чтобы встать рядом с "Аватаром", который собрал в мировом прокате 2,788 миллиарда долларов.
Роберт Дауни-младший
27 июня, 11:58
Роберт Дауни-младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
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КультураКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsДжеймс Кэмерон
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