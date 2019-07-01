Мексиканский город засыпало метровым слоем града

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista

Как сообщает издание, в некоторых районах толщина слоя достигает метра или больше.

На фотографиях в местных СМИ видно, что лед покрыл большую часть дорог, движение остановилось, некоторые автомобили почти полностью находятся подо льдом. Многие здания обрушились.

На помощь мирному населению приходят военные.

"Такого града еще не было зарегистрировано. Как заявляют власти, такое событие зафиксировано впервые", — заявил командир 14-го пехотного батальона Серхио Лопес Лара.

#Mexicana city turns white after freak hail storm blankets area in ice.The streets of sunny #Mexico were transformed into a winter wonderland overnight after a freak hail storm swept across the city of #Guadalajara #Ice up to 1.5cm thick carpeted the city in the western #Mexico pic.twitter.com/c9h3WH5ayR — Brandi News Update (@brandilmelb) 1 июля 2019 г.

Как сообщил директор управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Халиско Виктор Уго Рольдан, пока нет данных о пострадавших из-за града.

Mexico summer storm buries cars in ice on streets of Guadalajara https://t.co/Jizu6xIbo3 pic.twitter.com/zO1LDPug8r — Al Jazeera News (@AJENews) 1 июля 2019 г.

По информации издания Diario de Mexico , в расчистке города ото льда принимают участие военные, сотрудники сил гражданской обороны и местных муниципальных органов. Уже удалось очистить около 70 процентов территории, занятой льдом.