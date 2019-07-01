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РИА Новости

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Вчера, 11:56
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© AFP 2019 / Ulises RuizПоследствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019
Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019
© AFP 2019 / Ulises Ruiz
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Как сообщает издание, в некоторых районах толщина слоя достигает метра или больше.
На фотографиях в местных СМИ видно, что лед покрыл большую часть дорог, движение остановилось, некоторые автомобили почти полностью находятся подо льдом. Многие здания обрушились.
На помощь мирному населению приходят военные.
"Такого града еще не было зарегистрировано. Как заявляют власти, такое событие зафиксировано впервые", — заявил командир 14-го пехотного батальона Серхио Лопес Лара.
Как сообщил директор управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Халиско Виктор Уго Рольдан, пока нет данных о пострадавших из-за града.
По информации издания Diario de Mexico, в расчистке города ото льда принимают участие военные, сотрудники сил гражданской обороны и местных муниципальных органов. Уже удалось очистить около 70 процентов территории, занятой льдом.
© REUTERS / Fernando CarranzaПоследствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019
Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019
© REUTERS / Fernando Carranza
Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019
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