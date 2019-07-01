Мексиканский город засыпало метровым слоем града

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Как сообщает издание, в некоторых районах толщина слоя достигает метра или больше.
На фотографиях в местных СМИ видно, что лед покрыл большую часть дорог, движение остановилось, некоторые автомобили почти полностью находятся подо льдом. Многие здания обрушились.
На помощь мирному населению приходят военные.
#Guadalajara blanketed in 1.5 metres of ice after massive #hailstorm#Mexico pic.twitter.com/4zpejukGlY— Ruptly (@Ruptly) 1 июля 2019 г.
"Такого града еще не было зарегистрировано. Как заявляют власти, такое событие зафиксировано впервые", — заявил командир 14-го пехотного батальона Серхио Лопес Лара.
#Mexicana city turns white after freak hail storm blankets area in ice.The streets of sunny #Mexico were transformed into a winter wonderland overnight after a freak hail storm swept across the city of #Guadalajara #Ice up to 1.5cm thick carpeted the city in the western #Mexico pic.twitter.com/c9h3WH5ayR— Brandi News Update (@brandilmelb) 1 июля 2019 г.
Как сообщил директор управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Халиско Виктор Уго Рольдан, пока нет данных о пострадавших из-за града.
Mexico summer storm buries cars in ice on streets of Guadalajara https://t.co/Jizu6xIbo3 pic.twitter.com/zO1LDPug8r— Al Jazeera News (@AJENews) 1 июля 2019 г.
По информации издания Diario de Mexico, в расчистке города ото льда принимают участие военные, сотрудники сил гражданской обороны и местных муниципальных органов. Уже удалось очистить около 70 процентов территории, занятой льдом.
Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019