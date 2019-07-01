В Москве до конца недели ожидается ветреная погода с дождями

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пасмурная ветреная погода с кратковременными дождями и температурой чуть выше 20 градусов ожидается в столице на этой неделе, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в понедельник в Москве температура воздуха повысится до 25 градусов, во второй половине дня не исключены кратковременные дожди, ветер усилится в порывах до 12-15 метров в секунду.

"В последующие дни практически каждый день при переменной облачности местами будут собираться небольшие кратковременные дожди. Во вторник температура еще будет достаточно высокой, ночью в столице 15-16, днем завтра в Москве 22-24, по области 20-25, сохранится западный ветер довольно порывистый, порывы могут достигать 12-15 метров в секунду", - сказала Позднякова.

Она добавила, что со вторника станет прохладнее, будет более холодный и влажный воздух, поэтому температура воздуха понизится. В ночные часы в Москве ожидается порядка 11-13 градусов, по области до 8 градусов, дневная температура чуть выше 20, где-то 20-21 градус, по области - 17-22.

"До пятницы, до конца рабочей недели сохранится плотный ветер, дневные порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. То есть погода, скажем так, не совсем летняя, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса", - отметила Позднякова,

Однако, по ее словам, возможно к субботе погода в столице немного улучшится.