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РИА Новости

В Москве до конца недели ожидается ветреная погода с дождями

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пасмурная ветреная погода с кратковременными дождями и температурой чуть выше 20 градусов ожидается в столице на этой неделе, рассказала РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что в понедельник в Москве температура воздуха повысится до 25 градусов, во второй половине дня не исключены кратковременные дожди, ветер усилится в порывах до 12-15 метров в секунду.
"В последующие дни практически каждый день при переменной облачности местами будут собираться небольшие кратковременные дожди. Во вторник температура еще будет достаточно высокой, ночью в столице 15-16, днем завтра в Москве 22-24, по области 20-25, сохранится западный ветер довольно порывистый, порывы могут достигать 12-15 метров в секунду", - сказала Позднякова.
Она добавила, что со вторника станет прохладнее, будет более холодный и влажный воздух, поэтому температура воздуха понизится. В ночные часы в Москве ожидается порядка 11-13 градусов, по области до 8 градусов, дневная температура чуть выше 20, где-то 20-21 градус, по области - 17-22.
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"До пятницы, до конца рабочей недели сохранится плотный ветер, дневные порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. То есть погода, скажем так, не совсем летняя, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса", - отметила Позднякова,
Однако, по ее словам, возможно к субботе погода в столице немного улучшится.
"Может быть температура воздуха в субботний день будет в Москве порядка 20-22 градусов. Тенденция к тому, что температура воздуха в Москве будет прогреваться, и при юго-западном потоке к нам придет более теплый воздух, чем то, что у нас будет наблюдаться в середине недели, такая вероятность существует", - сказала Позднякова.
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