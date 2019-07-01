ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на задержание Маруани по иску Киркорова

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу защиты французского певца Дидье Маруани в связи с его задержанием в Москве по заявлению российского певца Филиппа Киркорова о вымогательстве, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали. Трунов в жалобе настаивает на незаконных действиях сотрудников полиции, задержавших его.

"Нарушение прав заявителя выразились в противоправном проведении оперативно-разыскных мероприятий, незаконном аресте, ненадлежащем рассмотрении заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении Киркорова, провокации, нарушении адвокатской тайны, нерассмотрении заявления о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц МВД РФ. Данные действия, бездействие нарушают статью 5 Конвенции ("Право на свободу и личную неприкосновенность", статью 6 Конвенции ("Право на справедливое судебное разбирательство) и статью 13 ("Право на эффективные средства правовой защиты")", - сказал Трунов.

По его словам, сотрудники полиции досмотрели телефоны, а также разорвали папку с адвокатским досье, которая была маркирована пометкой "адвокатская тайна", скопировали документы и передали их противной стороне. "Заявителя и его клиента незаконно арестовали, удерживали, обыскивали, изъяли мобильные телефоны, документы и насильственно доставили в следственное управление, где допрашивали всю ночь до утра следующего дня", - указано в жалобе.