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РИА Новости
Культура

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на задержание Маруани по иску Киркорова

Вчера, 11:48
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певец Филипп Киркоров . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу защиты французского певца Дидье Маруани в связи с его задержанием в Москве по заявлению российского певца Филиппа Киркорова о вымогательстве, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали. Трунов в жалобе настаивает на незаконных действиях сотрудников полиции, задержавших его.
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"Нарушение прав заявителя выразились в противоправном проведении оперативно-разыскных мероприятий, незаконном аресте, ненадлежащем рассмотрении заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении Киркорова, провокации, нарушении адвокатской тайны, нерассмотрении заявления о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц МВД РФ. Данные действия, бездействие нарушают статью 5 Конвенции ("Право на свободу и личную неприкосновенность", статью 6 Конвенции ("Право на справедливое судебное разбирательство) и статью 13 ("Право на эффективные средства правовой защиты")", - сказал Трунов.
По его словам, сотрудники полиции досмотрели телефоны, а также разорвали папку с адвокатским досье, которая была маркирована пометкой "адвокатская тайна", скопировали документы и передали их противной стороне. "Заявителя и его клиента незаконно арестовали, удерживали, обыскивали, изъяли мобильные телефоны, документы и насильственно доставили в следственное управление, где допрашивали всю ночь до утра следующего дня", - указано в жалобе.
Второй адвокат Маруани Людмила Айвар ранее заявляла, что никакого вымогательства не было, а в банке планировалось подписать мировое соглашение между французским музыкантом и российским певцом по поводу использования одной из композиций Маруани Киркоровым. По ее утверждению, Киркоров сам предложил выплатить Маруани компенсацию за нарушение авторских прав. Впоследствии Трунов поджал жалобу на действия сотрудников полиции и изъятие личных вещей Маруани, но Басманный суд Москвы не стал ее рассматривать, и производство было прекращено.
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КультураДидье МаруаниИгорь ТруновЕвропейский суд по правам человекаМВД РФФилипп КиркоровРоссияПроисшествия
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