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РИА Новости

Китай посоветовал Британии не вмешиваться в дела Гонконга

Вчера, 11:47
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© REUTERS / Thomas PeterПолиция оттесняет демонстрантов во время акции протеста в Гонконге
Полиция оттесняет демонстрантов во время акции протеста в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 1 июл - РИА Новости. Китайская сторона настоятельно призывает Великобританию "не забывать о своем месте" и прекратить вмешательство в дела Гонконга, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант в опубликованном заявлении по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга под юрисдикцию Китая заявил, что китайско-британская совместная декларация о передаче Гонконга носит обязательную силу и остается по сей день действующей. Он также назвал обязательной широкую автономию Гонконга и соблюдение в полной мере прав и свобод жителей Гонконга в соответствии с подписанной декларацией. Он подчеркнул, что Великобритания будет внимательно следить за развитием событий.
"В последнее время британская сторона то и дело вмешивается в дела Гонконга. Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест в связи с этим. Мы призываем британскую сторону не забывать о своем месте, прекратить любые формы вмешательства в дела Гонконга. Делать больше для развития и процветания Гонконга, а не наоборот", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что у Великобритании нет никакой "так называемой ответственности" за Гонконг, который полностью относится к внутренней политике Китая.
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Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
В понедельник в Гонконге отметили 22-ю годовщину передачи района Китаю. В этом году церемония впервые прошла в помещении на фоне демонстраций противников закона об экстрадиции, усиленных мер безопасности, а также из-за дождливой погоды. Между полицией и протестующими, которые установили баррикады на нескольких улицах, произошли столкновения, полиция применила дубинки и перцовый газ. По заявлению полиции, протестующие бросали в правоохранителей предметы с неизвестной жидкостью, в результате 13 офицеров были госпитализированы. Кроме того, протестующие пытались прорваться в здание парламента.
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