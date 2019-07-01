На Украине легковой автомобиль целиком провалился под асфальт

Автомобиль провалился под асфальт во время движения в Полтавской области. 1 июля 2019

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль целиком провалился под асфальт во время движения в Полтавской области и утонул в огромной яме с водой, сообщила в понедельник пресс-служба украинской полиции.

"В полицию поступило сообщение от диспетчера о том, что во время движения по первому ряду гаражного кооператива автомобиль ВАЗ 2106 в микрорайоне "Сады" провалился под асфальт", - говорится в сообщении на сайте полиции Полтавской области.

На фото, опубликованном полицией, видно, что легковушка целиком оказалась в огромной яме, заполненной водой.