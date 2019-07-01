Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T11:46Z
https://ria.ru/20190701/1556077762.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155607/81/1556078168_0:160:1280:880_1036x0_80_0_0_461662f46b9c9fa3ce67d62efe9b7427.jpg
РИА Новости

На Украине легковой автомобиль целиком провалился под асфальт

Вчера, 11:46
702
© Фото : Відділ комунікації поліції Полтавської областіАвтомобиль провалился под асфальт во время движения в Полтавской области. 1 июля 2019
Автомобиль провалился под асфальт во время движения в Полтавской области. 1 июля 2019
© Фото : Відділ комунікації поліції Полтавської області
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Легковой автомобиль целиком провалился под асфальт во время движения в Полтавской области и утонул в огромной яме с водой, сообщила в понедельник пресс-служба украинской полиции.
"В полицию поступило сообщение от диспетчера о том, что во время движения по первому ряду гаражного кооператива автомобиль ВАЗ 2106 в микрорайоне "Сады" провалился под асфальт", - говорится в сообщении на сайте полиции Полтавской области.
Автобус в Питере
24 апреля, 17:32
В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге
На фото, опубликованном полицией, видно, что легковушка целиком оказалась в огромной яме, заполненной водой.
Отмечается, что в результате происшествия водитель не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
2161401
Обсудить 2
Полтавская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
На Украине раскрыли схему хищений на госпредприятии "Антонов"
РИА
Новости
СК призвал заочно арестовать замглавы украинской Радикальной партии
Регионы России. Крым
В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов
Нашивки на военную форму для призывников
Американские эксперты предрекли России проблемы с набором призывников
Лента
новостей
Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Ракета-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 перед пуском с космодрома Байконур
Гражданин Казахстана пытался похитить металл на Байконуре
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Джабаров назвал выражение лица Мэй на встрече с Путиным "изюминкой" G20
Певец Филипп Киркоров
ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на задержание Маруани по иску Киркорова
Союз журналистов Украины обеспокоен ситуацией вокруг телеканала ZIK
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Песков прокомментировал призыв Зеленского освободить моряков
Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
Лента новостейМолния