Володин призвал парламентариев защитить международное право

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев разных стран защитить международное право от выгодных лишь узкой группе стран правил игры и "экспорта демократии", что грозит демонтажем всей системы международного права.

"Мы с вами должны сделать все для того, чтобы защитить международное право, защитить те правила, которые сегодня во многом определяют поступательное развитие наших стран в области как торговли, так и выстраивания отношений и глобальной безопасности", - сказал Володин, выступая на Втором международном форуме "Развитие парламентаризма".

Он пояснил, что новым серьезным вызовом для глобальной стабильности становится подрыв международного права и институтов, которые формировали десятилетиями.

"Взамен сегодня пытаются предлагать выгодные лишь узкой группе стран правила игры. Следуя логике собственной исключительности, США практикуют бесцеремонное вмешательство во внутренние дела суверенных государств, грубое силовое, экономическое, информационное давление. В результате чего мы имеем рост напряженности во всем мире. Вместе с этим, чтобы оправдать свое агрессивное поведение, создают образ врага из стран, которые отстаивают право на свой путь развития, свой суверенитет. Причем в рамках своей культуры, традиций, опираясь на демократические принципы", - сказал председатель Госдумы.

Он отметил, что парламентарии должны ещё раз подчеркнуть правильность принятой на 136-й Ассамблее Межпарламентского союза резолюции о роли парламентов в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств, а отношения между странами должны строиться с опорой на международное право, закрепленное в Уставе и решениях ООН.

"В противном случае наступление на национальный суверенитет, вмешательство во внутренние дела и насильственный "экспорт демократии" неизбежно приведут к демонтажу всей системы международного права. Мы, уважаемые коллеги, должны отдавать себе в этом отчет и сделать все, чтобы этого не произошло", - сказал Володин.