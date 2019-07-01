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РИА Новости

Правительство продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка зерновых
Уборка зерновых
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка зерновых. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ продлило действие нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу на два года, до 1 июля 2021 года, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
"Подписанным постановлением срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу продлен до 1 июля 2021 года. Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", - говорится в справке к документу.
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Власти РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна в феврале 2015 года ввели экспортную пошлину на пшеницу. В сентябре 2016 года она была обнулена. Ранее нулевая ставка пошлины на пшеницу действовала до 1 июля 2019 года. В начале июня глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что министерство не видит предпосылок для установления ненулевой экспортной пошлины на пшеницу.
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