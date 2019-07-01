Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

"Основная задача — повысить точность стрельбы, так как штатное ложе деревянное и рассыпается от времени. Кроме того, наше ложе позволяет устанавливать приборы ночного видения, регулировать его под каждого стрелка", — отметил сотрудник предприятия "Оверхол-ПРО" Дмитрий Суворов.