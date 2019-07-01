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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Джабаров назвал прошедший саммит G20 успешным для России

Вчера, 11:35
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Саммит G20 в Осаке прошел успешно для России, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на круглом столе "Саммит G20 в Осаке: стоит ли ждать прорывных новостей?".
Саммит G20 в японской Осаке прошел 28-29 июня.
"На мой взгляд, саммит прошел успешно, во всяком случае, для нашей страны это точно. Поскольку все встречи, которые планировал наш президент, состоялись. Главной из них, конечно, является встреча с Трампом. Хотя она была не полноформатной, а на полях другого международного мероприятия. Но, тем не менее, час двадцать они общались", - сказал Джабаров.
Он подчеркнул, что лидеры России и США успели обсудить самые важные для двух стран темы.
"Мне понравилась реакция Трампа и те заявления, которые он сделал журналистам после встречи с Владимиром Путиным", - отметил Джабаров.
Президент США Дональд Трамп после встречи с Путиным в рамках G20 назвал состоявшуюся дискуссию лидеров двух стран замечательной. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позже заявил, что Трамп впервые в ходе двусторонней встречи с Путиным продемонстрировал свое намерение активизировать конструктивный диалог с Россией.
Перед началом саммита Группы двадцати в международном выставочном центре INTEX Osaka в Осаке, Япония. 28 июня 2019
29 июня, 20:01
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