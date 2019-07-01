Джабаров назвал прошедший саммит G20 успешным для России

"На мой взгляд, саммит прошел успешно, во всяком случае, для нашей страны это точно. Поскольку все встречи, которые планировал наш президент, состоялись. Главной из них, конечно, является встреча с Трампом. Хотя она была не полноформатной, а на полях другого международного мероприятия. Но, тем не менее, час двадцать они общались", - сказал Джабаров.