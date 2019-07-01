Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения

"С днем рождения тебя, мой брат. Пока я старший, но придет день, когда старшим останешься ты. И это здорово. Где бы я ни был, я буду знать, что у меня есть брат. Будь счастлив. Я всегда где-то рядом", - написал Дмитрий Нагиев в Инсатаграме.