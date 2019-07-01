Выборы главы Ингушетии пройдут 8 сентября

НАЛЬЧИК, 1 июл – РИА Новости. Депутаты Народного собрания Ингушетии в понедельник определили дату выборов главы региона, они пройдут в единый день голосования – 8 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
"На заседании в понедельник депутаты Народного собрания приняли постановление о дате проведения выборов главы Ингушетии, они состоятся 8 сентября – в единый день голосования", - сказал собеседник агентства.
Главу региона в Ингушетии, как и в ряде других северокавказских республик, избирает парламент из представленных президентом России трех кандидатур.