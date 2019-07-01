В Арктике испытают новые материалы для атомных ледоколов проекта "Лидер"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Испытания новых материалов для строительства атомных ледоколов проекта "Лидер" будут проведены во время полярной экспедиции "Северный полюс 2020", сообщил РИА Новости директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России Сергей Хрущев на профильной конференции в Минприроды.

В работе экспедиции "Северный полюс 2020" примут участие 20 научно-исследовательских институтов и 5 высших учебных заведений. Экспедиция пройдет с сентября 2020 года по июль 2021.

"Будут проведены испытания новых материалов для строительства ледоколов... В том числе ледоколов "Лидер", для которых нужны новые материалы отечественной разработки", - сказал он.

Основная цель научной программы - проведение годичного цикла исследований в Арктике. Они будут касаться магнитной сферы атмосферы Земли, криосферы, гидросферы и литосферы.

Как уточнил чиновник, выход экспедиции из Мурманска планируется в начале сентября на судне "Капитан Драницын", которое будет двигаться в сторону восточной Арктики. Судно будет вморожено в льдину, с которой и будет дрейфовать. Планируется, что работа экспедиции продлится до июля 2021 года.

Как пояснил представитель Минприроды, на пути дрейфа будет обеспечено две точки авиасообщения с судном: остров Жохова и остров Средний. Авиасообщение будут осуществлять с помощью 4 вертолетов и самолетов АН-74.

"По ходу дрейфа во второй половине декабря мы ожидаем подход атомного ледохода "Ямал". Он дозаправит судно и будет возможность сделать смену участников экспедиции", - пояснил Хрущев.

Он также уточнил, что на льдине будет организован лагерь экспедиции. Лагерь будет разбит на секции или научные городки в зависимости от темы исследований. Работу ученых будут обеспечивать два судна на воздушной подушке с радиусом действия 700 километров и шесть снегоходов.