Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T11:25Z
https://ria.ru/20190701/1556076839.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149852/92/1498529291_71:0:960:500_1036x0_80_0_0_5411c7160259b5c99b8ef49acf0fee92.jpg
РИА Новости

В Арктике испытают новые материалы для атомных ледоколов проекта "Лидер"

Вчера, 11:25
765
© Фото : Крыловский государственный научный центрМодельные испытания ледокола проекта 10510 "Лидер" в ледовом бассейне Крыловского научного центра
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне Крыловского научного центра
© Фото : Крыловский государственный научный центр
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Испытания новых материалов для строительства атомных ледоколов проекта "Лидер" будут проведены во время полярной экспедиции "Северный полюс 2020", сообщил РИА Новости директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России Сергей Хрущев на профильной конференции в Минприроды.
В работе экспедиции "Северный полюс 2020" примут участие 20 научно-исследовательских институтов и 5 высших учебных заведений. Экспедиция пройдет с сентября 2020 года по июль 2021.
"Будут проведены испытания новых материалов для строительства ледоколов... В том числе ледоколов "Лидер", для которых нужны новые материалы отечественной разработки", - сказал он.
Основная цель научной программы - проведение годичного цикла исследований в Арктике. Они будут касаться магнитной сферы атмосферы Земли, криосферы, гидросферы и литосферы.
Артур Чилингаров
28 июня, 11:52
Россия отстает от Европы в изучении Арктики, считает Чилингаров
Как уточнил чиновник, выход экспедиции из Мурманска планируется в начале сентября на судне "Капитан Драницын", которое будет двигаться в сторону восточной Арктики. Судно будет вморожено в льдину, с которой и будет дрейфовать. Планируется, что работа экспедиции продлится до июля 2021 года.
Как пояснил представитель Минприроды, на пути дрейфа будет обеспечено две точки авиасообщения с судном: остров Жохова и остров Средний. Авиасообщение будут осуществлять с помощью 4 вертолетов и самолетов АН-74.
"По ходу дрейфа во второй половине декабря мы ожидаем подход атомного ледохода "Ямал". Он дозаправит судно и будет возможность сделать смену участников экспедиции", - пояснил Хрущев.
Он также уточнил, что на льдине будет организован лагерь экспедиции. Лагерь будет разбит на секции или научные городки в зависимости от темы исследований. Работу ученых будут обеспечивать два судна на воздушной подушке с радиусом действия 700 километров и шесть снегоходов.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме 2019
7 июня, 19:00
Чубайс видит огромный потенциал для ветрогенерации в Арктике
Основными задачами будущих самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 10510 "Лидер" станет обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Строить атомоходы проекта 10510 будет приморский судостроительный комплекс "Звезда" в кооперации с российскими судостроителями.
1500000
Обсудить 0
АрктикаРИА Наука
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
РИА
Новости
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
В Чечне на посту убили полицейского
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой" за высокие цены на бензин
Водный аттракцион Банан
Пляж от Сочи до Анапы: как выбрать черноморский курорт в Краснодарском крае
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
Лента новостейМолния