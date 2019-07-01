В Одессе начались международные учения Sea Breeze 2019

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. В Одессе начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2019, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В полевом лагере Международных сил состоялось торжественное построение подразделений стран-участниц, добавили представители ведомства.

Sea Breeze 2019 проходят с 1 по 12 июля на море и суше, в воздухе и под водой. В них примут участие 19 стран, будут задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 900 человек личного состава морской пехоты.

Накануне в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни". Кроме того, для учений прибыли грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль, а также военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту.

Как уточнили в пресс-службе украинского Минобороны, в этом году целью учений станет отработка речного элемента. Во время морской фазы запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия спецподразделений.