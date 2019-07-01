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РИА Новости

В Одессе начались международные учения Sea Breeze 2019

Вчера, 11:24
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КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. В Одессе начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2019, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
В полевом лагере Международных сил состоялось торжественное построение подразделений стран-участниц, добавили представители ведомства.
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Sea Breeze 2019 проходят с 1 по 12 июля на море и суше, в воздухе и под водой. В них примут участие 19 стран, будут задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 900 человек личного состава морской пехоты.
Накануне в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни". Кроме того, для учений прибыли грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль, а также военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту.
Как уточнили в пресс-службе украинского Минобороны, в этом году целью учений станет отработка речного элемента. Во время морской фазы запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия спецподразделений.
В российском внешнеполитическом ведомстве проведение Sea Breeze назвали "опасной идеей". Как заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, украинско-американские учения скорее напоминают "заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой", но России есть чем ответить на возможные провокации, если возникнет такая необходимость.
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