В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов

"Туристы из Украины едут в Крым. На границе образовываются колоссальные очереди. Они выбирают свои старые излюбленные места в западном Крыму. За счет Украины идет насыщенность туризмом именно западного региона. Это их родные места. На южном берегу и севастопольском регионе украинских туристов меньше", - сказала Пархоменко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".