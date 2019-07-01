Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T11:25Z
https://ria.ru/20190701/1556076689.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155522/28/1555222809_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_05dbcea3570f564ca0e920e26e393690.jpg
РИА Новости
Туризм

В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов

Вчера, 11:25
9218
© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Украинские туристы выбирают для отдыха крымские курорты западного побережья, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.
"Туристы из Украины едут в Крым. На границе образовываются колоссальные очереди. Они выбирают свои старые излюбленные места в западном Крыму. За счет Украины идет насыщенность туризмом именно западного региона. Это их родные места. На южном берегу и севастопольском регионе украинских туристов меньше", - сказала Пархоменко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По ее мнению, возобновление железнодорожного сообщения с Украиной привело бы к значительному росту турпотока.
"Украинские туристы привыкли отдыхать в Крыму в любимых, знакомых местах. Железнодорожное сообщение увеличило бы поток и облегчило доставку туристов в Крым", - сказала Пархоменко.
Отдыхающая после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
28 июня, 08:00
Селфи в грязи. Почему туристы едут в Крым на Чокракское озеро
396120123
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКрымУкраина
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
РИА
Новости
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Лента
новостей
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
В Чечне на посту убили полицейского
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой" за высокие цены на бензин
Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
Лента новостейМолния