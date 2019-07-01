В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Украинские туристы выбирают для отдыха крымские курорты западного побережья, сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.
"Туристы из Украины едут в Крым. На границе образовываются колоссальные очереди. Они выбирают свои старые излюбленные места в западном Крыму. За счет Украины идет насыщенность туризмом именно западного региона. Это их родные места. На южном берегу и севастопольском регионе украинских туристов меньше", - сказала Пархоменко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По ее мнению, возобновление железнодорожного сообщения с Украиной привело бы к значительному росту турпотока.
"Украинские туристы привыкли отдыхать в Крыму в любимых, знакомых местах. Железнодорожное сообщение увеличило бы поток и облегчило доставку туристов в Крым", - сказала Пархоменко.