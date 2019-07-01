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РИА Новости

Гражданин Казахстана пытался похитить металл на Байконуре

Вчера, 11:22
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© Фото : КЦ "Южный"Ракета-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" перед пуском с космодрома Байконур
Ракета-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 перед пуском с космодрома Байконур
© Фото : КЦ "Южный"
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Гражданин Казахстана пытался подкупить полицейского на Байконуре, чтобы тот позволил ему похитить металл с площадки космодрома, с которой в ноябре 1988 года ракетой-носителем "Энергия" был запущен многоразовый космический корабль "Буран", возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в прокуратуре Байконура.
"Заместителем прокурора комплекса Алексеем Афанасьевым признано законным постановление о возбуждении в отношении 51-летнего гражданина Республики Казахстан уголовного дела по факту покушения на дачу взятки сотруднику полиции", - сообщается на сайте надзорного ведомства.
Отмечается, что 21 мая злоумышленник в ходе беседы с одним из руководителей отдельного батальона полиции предложил 2 миллиона тенге (более 300 тысяч рублей) за организацию беспрепятственного проезда транспорта на территорию площадки №110 ("Энергия-Буран") космодрома Байконур для хищения лома цветных металлов.
По данным ведомства, сотрудник полиции от взятки отказался.
Космодром Восточный
10 января, 06:20
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