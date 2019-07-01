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РИА Новости

В Ростовской области в ДТП погиб человек

Вчера, 11:21
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей "Газель" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Авария произошла в 8.50 мск на 904-м километре трассы М-4 "Дон".
"Произошло столкновение двух автомобилей "Газель", одна из которых перевозила сотрудников компании "Автодор", вторая - частная грузовая", - сказал собеседник агентства.
В результате ДТП в "Газели" "Автодора" один пассажир погиб, пострадали водитель и двое пассажиров.
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