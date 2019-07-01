В России признали американский фонд Free Russia нежелательной организацией

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американский фонд Free Russia признали нежелательной организацией на территории России, сообщили в Генпрокуратуре.
"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", — уточняется в релизе ведомства.
В конце минувшей недели аналогичное решение озвучил Минюст.
На сайте Free Russia Foundation сообщается, что это негосударственный фонд, созданный в Вашингтоне в 2014 году группой российских эмигрантов. Председателем совета директоров организации является бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.