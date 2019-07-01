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РИА Новости

В России признали американский фонд Free Russia нежелательной организацией

Вчера, 11:12
10723
© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Американский фонд Free Russia признали нежелательной организацией на территории России, сообщили в Генпрокуратуре.

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", — уточняется в релизе ведомства.

В конце минувшей недели аналогичное решение озвучил Минюст.
На сайте Free Russia Foundation сообщается, что это негосударственный фонд, созданный в Вашингтоне в 2014 году группой российских эмигрантов. Председателем совета директоров организации является бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.
Здание Генеральной прокуратуры РФ
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59092014
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РоссияСШАОбщество
Популярные комментарии
И заметили это, только через 5 лет существования фонда? Рождающиеся на том континенте фонды, предназначеные для России, надо запрещать за день до их появления.
1 июля, 11:17
Юрий Виноградов
6900003
Как говориться, с такими друзьями и врагов уже не надо. Порасплодили агентов влияния. Жируют, отравляют умы...
1 июля, 11:18
CCicicipi
3300010
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