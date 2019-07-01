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РИА Новости

Ученые подсчитали число жертв алкоголизма в США

Вчера, 11:15
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© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина, живущая в США, становятся жертвами своего собственного или чужого алкоголизма. Это говорит о серьезной недооценке последствий злоупотребления спиртным, пишут ученые в Journal of Studies on Alcohol & Drugs.

"Пьющие мужчины угрожают не только самим себе, но и своей семье и другим окружающим. Свобода употреблять алкоголь должна быть сбалансирована тем, что его потенциальные жертвы будут защищены от убийств, насилия, изнасилований и отсутствия заботы о детях", — прокомментировал открытие Тимоти Ниами (Timothy Niami) из Медицинского центра Бостона (США).

По текущей статистике ВОЗ, алкоголь и связанные с ним медицинские, социальные и психологические проблемы каждый год ведут к гибели примерно 3,3 миллиона человек, что делает спиртное одной из главных причин смерти на планете. Только в США на его долю приходится около трети смертей, связанных с ДТП, и около 16% аварий на дорогах.
Более того, в последние годы биологи и медики находят все больше свидетельств того, что длительный прием алкоголя не только ведет к циррозу печени и нарушениям в работе мозга, но и к другим крайне тяжелым последствиям.
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К примеру, два года назад ученые обнаружили, что злоупотребление спиртным повышает шансы развития сразу семи видов рака и ведет к целому ряду проблем с работой легких из-за связанных с ним нарушений в круговороте оксида азота в организме. Вдобавок, эксперты ООН недавно показали, что любые дозы алкоголя оказались вредными для здоровья человека.
Томас Гринфилд (Thomas Greenfield) из Института изучения общественного здравоохранения в Эмеривилле (США) и его коллеги провели первую детальную оценку того, как алкоголь и связанные с ним проблемы влияют не только на состояние и жизнь самих пьющих людей, но всего общества в целом.
Для этого ученые провели два крупных социальных опроса, в рамках которых они изучили то, как появление одного или нескольких алкоголиков в семье, на работе или просто по соседству повлияло на жизнь почти десяти тысяч жителей США.
Эти опросы показали, что масштабы косвенных последствий от злоупотребления алкоголя серьезно недооценивались. В общей сложности, они затрагивают жизни примерно 50 миллионов мужчин и женщин, проживающих сейчас на территории США, причем зачастую дело не ограничивается угрозами, оскорблениями или порчей общественного или совместного имущества.
Чаще всего жертвами алкоголиков становятся молодые люди, чей возраст не превышает 25 лет, а также супруги и родственницы сильно пьющих алкоголиков. Как отмечают ученые, вероятность стать их жертвой увеличивалась в несколько раз, если сам пострадавший выпивал больше 4-5 порций спиртного в неделю (для мужчин) или в месяц (для женщин).
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Что интересно, женщины чаще сообщали о домашнем насилии, связанном с злоупотреблением спиртным, а также о финансовых проблемах, которые порождало подобное увлечение, а мужчины чаще становились жертвами пьяных незнакомцев. Сильнее всего от побоев страдали сильно пьющие женщины, а также люди без образования.
Все это, как считают авторы статьи, говорит о том, что у алкоголизма есть серьезные косвенные эффекты, сопоставимые по силе действия с вторичным курением. Ученые предлагают приравнять их и ввести ограничения по продаже спиртного или более суровые наказания за противоправные действия в состоянии опьянения для того, чтобы защитить остальных людей от действий любителей выпивки.
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