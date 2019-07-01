Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро

Политик отметил, что сам факт обнаружения у него в кабинете такой "поделки" вызвал у него немало удивления; еще больше он удивился, что стал подозреваемым в этом процессе. "Но а больше всего удивления вызывает то, что статус подозреваемого мне дали в крайней спешке прямо накануне начала работы в Европарламенте. И это уже не только отношение ко мне или к партии "Согласие". Это уже и отношение к процедурам Европарламента, не только к букве, но и к духу", - добавил Ушаков.