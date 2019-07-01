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РИА Новости

Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро

Вчера, 11:08
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© Sputnik / Сергей МелконовЭкс-Мэр Риги Нил Ушаков
Экс-Мэр Риги Нил Ушаков
© Sputnik / Сергей Мелконов
Экс-Мэр Риги Нил Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывший мэр Риги, лидер выступающей в поддержку русскоязычных жителей Латвии партии "Согласие" Нил Ушаков сообщил, что официально получил статус подозреваемого по делу, заведенному на него Антикоррупционным бюро Латвии (КНАБ) из-за самодельного записывающего устройства, найденного при обысках его кабинета в Рижской думе.
"В самый последний рабочий день перед началом работы в Европарламенте, в эту пятницу, я официально получил статус подозреваемого от КНАБ. Знаете за что? За то, что в моем кабинете в думе во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков. Как я понял из описания, речь идет о картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон", - написал Ушаков на своей странице в Facebook.
Политик отметил, что сам факт обнаружения у него в кабинете такой "поделки" вызвал у него немало удивления; еще больше он удивился, что стал подозреваемым в этом процессе. "Но а больше всего удивления вызывает то, что статус подозреваемого мне дали в крайней спешке прямо накануне начала работы в Европарламенте. И это уже не только отношение ко мне или к партии "Согласие". Это уже и отношение к процедурам Европарламента, не только к букве, но и к духу", - добавил Ушаков.
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Политик также отметил с иронией, что, "конечно же, все происходящее вообще не похоже на политический заказ". Он также добавил, что с 30 июня официально больше не депутат Рижской думы.
Пятого апреля министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Ушакова от должности председателя Рижской думы. В документе перечислены многочисленные нарушения Ушакова в качестве мэра Риги и представителя держателя акций капитала государственного ООО "Ригас сатиксме". Ушаков подал иск в суд с требованием оценить решение Пуце; 25 мая Ушаков был избран в Европарламент.
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ЛатвияРигаНил УшаковВ мире
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