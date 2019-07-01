В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

По его словам, такая мера требует продуманной реализации и контроля над "честностью" производителей. Шелищ отметил, что в рамках данной законодательной линии необходимо разработать правила, которые помогут следить за достоверностью маркировок.

"Надо убедиться в том, где, судя по маркировке, использовался исключительно молочный жир, правда ли это. Многие независимые экспертизы показывают, что это не всегда так", — подчеркнул эксперт в интервью RT.