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Новости Подмосковья

В Подмосковье стартовал прием заявок на финансовую поддержку малому бизнесу

Вчера, 11:05
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Конкурсный отбор заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на предоставление субсидий в рамках программы "Предпринимательство Подмосковья" стартовал в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального Мининвеста.
"С 1 по 30 июля 2019 года Министерство инвестиций и инноваций Московской области проводит очередной конкурсный отбор", - сообщает ведомство.
Отмечается, что в 2019 году это уже второй отбор – предыдущий проходил с 29 апреля по 28 мая. Основным требованием к субъектам МСП станет обязательство по увеличению выручки и производительности труда.
"Совокупный объем финансовой поддержки на этом этапе составит 250 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии на модернизацию составляет 10 миллионов рублей (до 30% от затрат), по договорам лизинга - 5 миллионов рублей (до 70% от авансового платежа)", - цитирует пресс-служба министра Михаила Ана.
Подать заявку на конкурс можно в электронной форме через регионального портала государственных и муниципальных услуг.
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