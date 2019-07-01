В Подмосковье стартовал прием заявок на финансовую поддержку малому бизнесу

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Конкурсный отбор заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на предоставление субсидий в рамках программы "Предпринимательство Подмосковья" стартовал в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального Мининвеста.

"С 1 по 30 июля 2019 года Министерство инвестиций и инноваций Московской области проводит очередной конкурсный отбор", - сообщает ведомство.

Отмечается, что в 2019 году это уже второй отбор – предыдущий проходил с 29 апреля по 28 мая. Основным требованием к субъектам МСП станет обязательство по увеличению выручки и производительности труда.