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РИА Новости

В Приангарье восстановили проезд по 23 из 48 подтопленных участков дорог

Вчера, 11:03
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ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Паводок в Иркутской области подтопил 48 участков дорог, проезд восстановлен по 23 из них, сообщила пресс-служба правительства региона.
Режим ЧС действует из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области утром в понедельник министр строительства и дорожного хозяйства Приангарья Светлана Свиркина доложила, что восстановление дорожной инфраструктуры идет в основном в Нижнеудинском районе.
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"В общей сложности на паводковых территориях 48 участков с подтоплениями. Из них, по информации на данный момент, проезд восстановлен на 23 участках", - говорится в сообщении.
В понедельник восстановлен проезд по дороге Тайшет – Чуна – Братск. В воскресенье он был закрыт из-за переливов воды. Работа идет, техника есть на всех территориях.
В Тулунском районе, где уровень воды на федеральной трассе превышает 2 метра, движение пока не открыто, там скопилось большое количество автотранспорта.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьИркутскПроисшествия
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