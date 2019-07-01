Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Попытки вытеснить Россию с Балкан и предотвратить усиление ее влияния в Сербии нелепы и контрпродуктивны, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Посол отметил, что Россию совершенно беспочвенно обвиняют во вмешательстве во внутренние дела стран, хотя все сотрудничество Москвы с регионом и в первую очередь с Сербией абсолютно открыто и транспарентно.

"Ничего не скрывается, в том числе аспекты ВТС, гуманитарное, культурное, информационное присутствие. Оно осуществляется в международно-правовых рамках. Обвинения в адрес России нелепы", - заявил дипломат.