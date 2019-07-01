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РИА Новости

Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна

Вчера, 10:59
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлександр Данилюк
Александр Данилюк
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Александр Данилюк. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает, что встреча президента Владимира Зеленского с российском лидером Владимиром Путиным реальна, но в нынешних условиях выгодна Москве.
Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский заявил, что окружение Зеленского готовится к встрече с Путиным.
Отвечая на вопрос интернет-издания "Левый берег", реальна ли встреча президентов РФ и Украины, Данилюк заявил: "Конечно". Его интервью опубликовано в понедельник.
При этом секретарь СНБО отметил, что сейчас переговоры лидеров двух стран "могут быть выгодны России, поскольку там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций".
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"Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы", - добавил Данилюк.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключал, что в будущем состоится встреча Зеленского и Путина, в том числе в Осаке. Однако позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в планах Путина нет встречи с Зеленским в Осаке на саммите "большой двадцатки". Как заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель, Зеленский не планировал посещение саммита G20 в японском городе Осака, который состоялся на прошлой неделе.
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Эксперт предположил, когда будет возможна встреча Путина с ЗеленскимВ Раде заявили, что команда Зеленского готовит встречу с Путиным. Переговоры нужны, но вопрос в том, что на них обсуждать, считает эксперт Владимир Брутер. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
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