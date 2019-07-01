Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна

КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает, что встреча президента Владимира Зеленского с российском лидером Владимиром Путиным реальна, но в нынешних условиях выгодна Москве.

Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский заявил, что окружение Зеленского готовится к встрече с Путиным.

Отвечая на вопрос интернет-издания " Левый берег ", реальна ли встреча президентов РФ и Украины, Данилюк заявил: "Конечно". Его интервью опубликовано в понедельник.

При этом секретарь СНБО отметил, что сейчас переговоры лидеров двух стран "могут быть выгодны России, поскольку там происходят свои внутренние процессы, сказывается влияние санкций".

"Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы", - добавил Данилюк.