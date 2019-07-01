Военные хирурги и терапевты окажут помощь пострадавшим в Иркутской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Врачебно-сестринские бригады Центрального военного округа направлены в город Тулун Иркутской области для оказания помощи пострадавшим в результате паводка, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Три врачебно-сестринские бригады, в составе которых терапевты, хирурги и медсестры, направлены в Тулун. Они обеспечат проведение мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний, а также оказание медпомощи военнослужащим, задействованным в ликвидации последствий ЧС", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения 1026-го Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Екатеринбурге, Иркутске и Бийске находятся в готовности для направления в зону бедствия.

В воскресенье, 30 июня, президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области. Ранее в регион направили военных инженеров со спецтехникой для доставки спасателей, грузов и продовольствия, а также эвакуации населения.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживает 4,2 тысячи человек. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва. В свою очередь ГУМЧС по региону сообщало в субботу, что паводком подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут 9 тысяч человек.

По данным МЧС, подготовлено 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.

По последним данным МЧС, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.