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РИА Новости

Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году

Вчера, 10:54
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия поставила в Сербию в 2018 году 2,1 миллиарда кубических метров газа, сообщил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"На долгосрочной основе осуществляются поставки природного газа: в 2018 году – 2,1 миллиарда кубических метров", - заявил он.
Дипломат добавил, что стороны достигли договоренностей по расширению подземного хранилища газа "Банатский двор". Реализацией проекта занимаются "Газпром" с сербскими партнерами.
Кроме того, есть идеи строительства газовых теплостанций в Сербии, ее газификации, сказал Боцан-Харченко.
Читайте полный текст интервью с послом России в Сербии >>
Зависимость стран Европы от российского газа
26 апреля 2018, 13:14
Зависимость стран Европы от российского газаКакую долю от общего потребления газа европейскими странами составляет российское голубое топливо – в инфографике Ria.ru.
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