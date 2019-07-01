Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия поставила в Сербию в 2018 году 2,1 миллиарда кубических метров газа, сообщил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"На долгосрочной основе осуществляются поставки природного газа: в 2018 году – 2,1 миллиарда кубических метров", - заявил он.

Дипломат добавил, что стороны достигли договоренностей по расширению подземного хранилища газа "Банатский двор". Реализацией проекта занимаются "Газпром" с сербскими партнерами.