Россия поставила Сербии 2,1 миллиарда кубометров газа в 2018 году

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия поставила в Сербию в 2018 году 2,1 миллиарда кубических метров газа, сообщил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"На долгосрочной основе осуществляются поставки природного газа: в 2018 году – 2,1 миллиарда кубических метров", - заявил он.
Дипломат добавил, что стороны достигли договоренностей по расширению подземного хранилища газа "Банатский двор". Реализацией проекта занимаются "Газпром" с сербскими партнерами.
Кроме того, есть идеи строительства газовых теплостанций в Сербии, ее газификации, сказал Боцан-Харченко.