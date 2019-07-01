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РИА Новости

Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу

Вчера, 10:53
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© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока
© Фото : "Турецкий поток"
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Чтобы успешно реализовать проект продления ветки газопровода "Турецкий поток" в Южную Европу, ЕС должен отказаться от политизации вопроса, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
По его словам, перспективы этого крупнейшего проекта зависят от подхода Еврокомиссии.
"Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном – в излишней политизации, создании совершенно искривленных представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта. Если такой политизации не будет, а возобладает нормальный, прагматичный подход, где во главу угла будут поставлены экономика и интересы самой Европы, наши взаимные интересы, тогда все получится", - заявил дипломат.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
Читайте полный текст интервью с послом России в Сербии >>
Строительство газопровода Турецкий поток
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