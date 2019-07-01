Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу

"Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном – в излишней политизации, создании совершенно искривленных представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта. Если такой политизации не будет, а возобладает нормальный, прагматичный подход, где во главу угла будут поставлены экономика и интересы самой Европы, наши взаимные интересы, тогда все получится", - заявил дипломат.