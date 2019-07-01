Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Чтобы успешно реализовать проект продления ветки газопровода "Турецкий поток" в Южную Европу, ЕС должен отказаться от политизации вопроса, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
По его словам, перспективы этого крупнейшего проекта зависят от подхода Еврокомиссии.
"Со стороны Евросоюза в принципе проблема заключается только в одном – в излишней политизации, создании совершенно искривленных представлений о намерениях России и о смысле и целях проекта. Если такой политизации не будет, а возобладает нормальный, прагматичный подход, где во главу угла будут поставлены экономика и интересы самой Европы, наши взаимные интересы, тогда все получится", - заявил дипломат.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.