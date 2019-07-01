Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта

ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Военные Южной Кореи зафиксировали на экранах радаров в понедельник шлейф неустановленного летающего объекта в закрытой зоне около военно-демаркационной линии, отделяющей страну от КНДР, сообщило информационное агентство Военные Южной Кореи зафиксировали на экранах радаров в понедельник шлейф неустановленного летающего объекта в закрытой зоне около военно-демаркационной линии, отделяющей страну от КНДР, сообщило информационное агентство Ренхап.

"Сегодня после полудня близ военно-демаркационной линии на центральном участке радарами был зафиксирован шлейф неопределенного летящего объекта, пытаемся установить его принадлежность", - приводит агентство сообщение объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

Предполагается, что объект находился в небе в зоне, закрытой для полетов по межкорейскому военному соглашению от 19 сентября 2018 года.

Военный источник также заявил Ренхап, что объект находился на высоте 4,5 километра. Он перелетел через военно-демаркационную линию, но сейчас его не видно на экранах радаров. По словам источника, до сих пор не ясно, был ли это беспилотник, самолет, аэростат или просто стая птиц.