СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты

АФИНЫ, 1 июл - РИА Новости. Мощные взрывы произошли около часа ночи в оккупированных районах Кипра, они были слышны в столице страны - Никосии и на юге острова городе Ларнаке, никто не пострадал, сообщает кипрское издание Мощные взрывы произошли около часа ночи в оккупированных районах Кипра, они были слышны в столице страны - Никосии и на юге острова городе Ларнаке, никто не пострадал, сообщает кипрское издание Politis

Согласно первой информации, взрывы произошли в районе Пентадактилос.

Выступая на месте происшествия, лидер киприотов-турок Мустафа Акынджи сказал, что, согласно первой информации, взрыв произошел в результате падения военного объекта, беспилотного летательного аппарата или ракеты. Его выступление цитирует издание Politis.

Акынджи не исключил, что объект был российского производства.

Министр иностранных дел непризнанного псевдогосударства Кудрет Озерсай также утверждает, что взорвался либо беспилотный самолет, либо ракета.

"Первые результаты показывают, что взрыв вызвали либо беспилотный самолет с взрывчаткой, либо ракета. Данных достаточно, чтобы в ближайшее время понять, что произошло. Нет погибших или раненых", - сказал Озерсай.

Полиция Кипра пока не знает о причинах взрыва. Турки-киприоты и СМИ на оккупированной территории сообщают, что речь идет о крушении вертолета, самолета или взрыве боеприпасов, пишет издание.

Газета Kibris Haberci публикует фотографии с места происшествия и сообщает, что был обнаружен обломок самолета.

Турецкий журналист Хусейн Экмекчи также опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с места происшествия. Он утверждает, что на обломках есть надписи на русском языке. По его мнению, наиболее вероятно, что Сирия активировала свои системы ПВО в ответ на удар Израиля, и вероятно, что на Кипре упала ракета С-125.

Кипр находится недалеко от Сирии.

Государственное телевидение Сирии сообщило ночью об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс. Телевидение сообщило также, что в результате воздушной атаки на окрестности Дамаска погибли четыре человека и 21 пострадал.