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РИА Новости

СМИ сообщили о падении на Кипре беспилотника или ракеты

Вчера, 10:49
13713
АФИНЫ, 1 июл - РИА Новости. Мощные взрывы произошли около часа ночи в оккупированных районах Кипра, они были слышны в столице страны - Никосии и на юге острова городе Ларнаке, никто не пострадал, сообщает кипрское издание Politis.
Согласно первой информации, взрывы произошли в районе Пентадактилос.
Выступая на месте происшествия, лидер киприотов-турок Мустафа Акынджи сказал, что, согласно первой информации, взрыв произошел в результате падения военного объекта, беспилотного летательного аппарата или ракеты. Его выступление цитирует издание Politis.
Акынджи не исключил, что объект был российского производства.
Министр иностранных дел непризнанного псевдогосударства Кудрет Озерсай также утверждает, что взорвался либо беспилотный самолет, либо ракета.
"Первые результаты показывают, что взрыв вызвали либо беспилотный самолет с взрывчаткой, либо ракета. Данных достаточно, чтобы в ближайшее время понять, что произошло. Нет погибших или раненых", - сказал Озерсай.
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Полиция Кипра пока не знает о причинах взрыва. Турки-киприоты и СМИ на оккупированной территории сообщают, что речь идет о крушении вертолета, самолета или взрыве боеприпасов, пишет издание.
Газета Kibris Haberci публикует фотографии с места происшествия и сообщает, что был обнаружен обломок самолета.
Турецкий журналист Хусейн Экмекчи также опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с места происшествия. Он утверждает, что на обломках есть надписи на русском языке. По его мнению, наиболее вероятно, что Сирия активировала свои системы ПВО в ответ на удар Израиля, и вероятно, что на Кипре упала ракета С-125.
Кипр находится недалеко от Сирии.
Государственное телевидение Сирии сообщило ночью об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс. Телевидение сообщило также, что в результате воздушной атаки на окрестности Дамаска погибли четыре человека и 21 пострадал.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, в небе над Дамаском были слышны взрывы. Сирийский военный источник и источник в международном аэропорту Бейрута сообщили РИА Новости, что атаку совершили израильские ВВС из ливанского воздушного пространства.
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КипрВ мире
Популярные комментарии
На этой железяке "американской, турецкой или еврейской" кирилицей написано: "Внимание!..." и так далее. Там в статье ссылка есть. Зайдите, полюбуйтесь. И кстати, сама редакция дала эту ссылку, где чётко говорится о ракете С-200. Откуда взаялось С-125? Она "вжисть" туда не долетит.
1 июля, 13:18
yoram
4510004
Нет, ни в коем случае! Фотомонтаж. Это турки-киприоты сами намалевали, стабилизатор от бомбы притащили, что-то взорвали, чтобы всем в округе слышно было и траву подожгли. И всё, чтобы Россию подставить :-) У вас что, с турками остались открытые вопросы по С-400?
1 июля, 13:35
yoram
4300003
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