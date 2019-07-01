СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту инцидента в аэропорту Анадыря, где Ан-26 выкатился за пределы ВПП, сообщил РИА Новости представитель управления.

В понедельник транспортный самолет Ан-26 при производстве работ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Анадыря, никто не пострадал. На борту воздушного судна находился только экипаж из семи человек. Пассажиров на борту не было. Магаданская транспортная прокуратура начала проверку.

"Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". В рамках проверки будет принято процессуальное решение", - сказал представитель СУСК.