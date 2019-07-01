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РИА Новости

СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке

Вчера, 10:47
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту инцидента в аэропорту Анадыря,  где Ан-26 выкатился за пределы ВПП, сообщил РИА Новости представитель управления.
В понедельник транспортный самолет Ан-26 при производстве работ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Анадыря, никто не пострадал. На борту воздушного судна находился только экипаж из семи человек. Пассажиров на борту не было. Магаданская транспортная прокуратура начала проверку.
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"Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". В рамках проверки будет принято процессуальное решение", - сказал представитель СУСК.
Он подтвердил, что в инциденте никто не пострадал, рейс не был пассажирским.
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Ан-26Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
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В аэропорту Анадыря Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
РИА
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