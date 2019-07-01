Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва и Белград готовят соглашение о предоставлении Сербии экспортного кредита в 172,5 миллиона евро, частично он будет использован на развитие инфраструктуры страны, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита Путина в Белград 17 января, осуществляется подготовка нового межправсоглашения о предоставлении Белграду нового экспортного кредита, в том числе для продолжения развития инфраструктуры Сербии, а также создания современного диспетчерского центра", - заявил он.

Дипломат добавил, что "речь идет о сумме в 172,5 миллиона евро", соглашение может быть заключено уже скоро.

Холдинг РЖД реализует контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. Ранее сообщалось, что РЖД также заключила новый договор на 230 миллионов евро, который, в том числе, включает строительство Единого диспетчерского центра. На 70% новый договор будет профинансирован за счёт российского экспортного кредита и на 30% сербской стороной.