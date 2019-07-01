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РИА Новости

Россия и Сербия готовят соглашение о предоставлении кредита, заявил посол

Вчера, 10:41
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© РИА Новости / Алексей НикольскАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко
© РИА Новости / Алексей Никольск
Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва и Белград готовят соглашение о предоставлении Сербии экспортного кредита в 172,5 миллиона евро, частично он будет использован на развитие инфраструктуры страны, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита Путина в Белград 17 января, осуществляется подготовка нового межправсоглашения о предоставлении Белграду нового экспортного кредита, в том числе для продолжения развития инфраструктуры Сербии, а также создания современного диспетчерского центра", - заявил он.
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Дипломат добавил, что "речь идет о сумме в 172,5 миллиона евро", соглашение может быть заключено уже скоро.
Холдинг РЖД реализует контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Сербии на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. Ранее сообщалось, что РЖД также заключила новый договор на 230 миллионов евро, который, в том числе, включает строительство Единого диспетчерского центра. На 70% новый договор будет профинансирован за счёт российского экспортного кредита и на 30% сербской стороной.
"Опыт работы у РЖД в Сербии и на Балканах богатый, поэтому, судя по всему, динамика осуществления проектов будет достаточно высокая", - сказал Боцан-Харченко.
Читайте полный текст интервью с послом России в Сербии >>
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Александр Боцан-ХарченкоРЖДСербияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А нам говорят в стране денег нет и мы держимся...
1 июля, 10:45
bbugorkovsg
1000000
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