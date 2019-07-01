В Красноярском крае восемь человек пострадали в ДТП на трассе

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух иномарок на трассе "Енисей" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник утром на 101-м километре автодороги Р-257 "Енисей".

"По предварительным данным... женщина, управляя Toyota Mark II, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулась с автомобилем Toyota Granvia. В минивэне две семьи ехали на отдых из Красноярска в Минусинск. В результате происшествия 38-летний водитель и пятеро пассажиров минивэна – две женщины, девочка и мальчик 2015 годов рождения, а также 13-летний подросток доставлены в больницу", - говорится в сообщении.